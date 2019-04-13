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Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı koltuğunu devretti İşte açıklamaları

Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı koltuğunu devretti İşte açıklamaları

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini halefi Mehmet Murat Çalık'a devreden Ekrem İmamoğlu, 'bir gözüm burada olacak' dedi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyelerdeki devir teslim törenleri devam ediyor.

Seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Murat Çalık, görevi CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'ndan teslim aldı.

'Başka bir göreve doğru ilerliyoruz'

Belediye binasındaki törende konuşan İmamoğlu, "Görevi teslim ediyorum. Biz başka bir göreve doğru yürüyoruz. Gurur duyuyorum. Gözüm zerre kadar arkada değil. Beylikdüzü zaten evimiz bizim. Hangi makamda olursa olsun bir gözüm burada olacak." ifadelerini kullandı.

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