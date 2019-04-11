Ekrem İmamoğlu: Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor

Ekrem İmamoğlu, “Yapmayın ayıp ediyorsunuz. 350 bin Büyükçekmeceli'yi rencide ediyorsunuz. 350 bin Büyükçekmeceli'nin onuru ve gururu ile oynuyorsunuz. Büyükçekmecililer'in 25 yıllık başkanıyla kurduğu bağa zarar vermeye çalışıyorsunuz ama veremezsiniz. Hasan Akgün başkana oy verenlere demiyorum, 350 bin Büyükçekmeceli'ye diyorum. Polise de yazık ediyorsunuz. Emniyet mensuplarımızı da rencide ediyorsunuz. Türkiye'nin tarihinde görülmemiş kapı kapı gezip insanlara tespit soruları soruyorsunuz. Ne zaman seçim bitmiş, mazbatayı vermişsin ve vatandaşı rahatsız ediyorsun." İfadelerini kullandı.