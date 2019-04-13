Ekrem İmamoğlu'nun Can Bartu'ya veda töreninde gözleri doldu

Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için düzenlenen törende dua okunduğu sırada Ekrem İmamoğlu'nun gözlerinin dolduğu görüldü.

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu için statta cenaze töreni düzenlendi. Fenerbahçe’de uzun yıllar forma giyen ve efsane futbolcuları arasında yer alan Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi.

Can Bartu, tören alanına Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında taşındı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Rüştü Reçber, Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Bartu’nun eşi Güler Bartu, kızı Gülfer Arığ, yöneticiler ve taraftarlar katıldı.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratıyla karşılandı

Törene katılanlar arasında en dikkat çeken isim ise Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu, Can Bartu'ya vefatı sonrası Ülker Stadyumu'nda düzenlenen tören için stada gitti. Ülker Stadı'na gelen taraftarlar Ekrem İmamoğlu'nu, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratıyla karşıladı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözleri doldu

Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için düzenlenen törende dua okunduğu sırada Ekrem İmamoğlu'nun gözlerinin dolduğu görüldü. Protokol tribününde ellerini açıp dua okuyan İmamoğlu'nun yanında Kadıköy eski belediye başkanı Selami Öztürk de vardı.

Taraftarı selamladı

Ekrem İmamoğlu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamlamayı ihmal etmedi.

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatı dolayısıyla eşi Güler Bartu'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güler Bartu'ya eşi Can Bartu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.



