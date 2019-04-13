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Kaplan'dan bomba etkisi yaratan "Erdoğan ve AK Parti" kulisi!

Kaplan'dan bomba etkisi yaratan "Erdoğan ve AK Parti" kulisi!

Gazeteci Emine Kaplan, kulislere dayandırdığı haberinde "Erdoğan yeni sistem nedeniyle partisine yeterince zaman ayıramadı deniyor" ifadelerini kullandı.

Bu duruma gelinmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistem nedeniyle partiye yeterince zaman ayıramamasının neden olduğuna dikkat çeken Emine Kaplan, "Parti politikalarının sarayda belirlenmesi nedeniyle saray ve genel merkez arasında kopukluklar yaşandığına dikkat çekiliyor" dedi.

"Uyarılar dikkate alınmadı"

Cumhuriyet'te "AKP MKYK’de seçim sonuçları masaya yatırılırken, ‘istişare’ eksikliğine dikkat çekildi" başlığıyla yayımlanan haberde "Daha önceki yıllarda adayları belirlemek için oluşturulan komisyonlara son iki seçimde önem verilmediği, adayların çok dar bir ekiple belirlendiği, uyarıların dikkate alınmadığı, parti yöneticilerinin bile adayları açıklandıktan sonra öğrendiği eleştirisi yapılıyor" dendi.

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