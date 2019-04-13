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Shinji Kagawa’ya sürpriz talip

Shinji Kagawa’ya sürpriz talip

Beşiktaş'ın Ocak ayında 6 aylığına kiraladığı Shinji Kagawa’ya İngiltere'den talip çıktı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın Borussia Dortmund’dan tapusunu almak istediği Japon yıldız Shinji Kagawa, Leeds United’ın transfer listesinde.

10 milyon euro
Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın bonservisini alma konusunda sıkıntı yaşadığı Kagawa için İngiliz ekibi Leeds’in dışında iki kulübün daha 10 milyon euroya yakın bonservis ödeyebileceğinin altı çizildi.

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