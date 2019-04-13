Lucescu'dan bomba Türkiye itirafı

Beşiktaş teknik direktörlüğü için adı geçen Türkiye A Milli Futbol Takımı eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada "Belki dönebilirim" dedi.

Lucescu, Rumen basınına geleceğine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki sezon bir takım çalıştırmak istediğini ifade eden deneyimli teknik adam, 20 yıl önceki heyecanı halen hissetiğini savundu.

Türkiye'ye dönebilir

Türkiye'ye dönebileceğini söyleyen Lucescu, oğlunun kendisi ile geleceği iddialarını ise sert bir dille yalanladı.

''Razvan PAOK'taki büyüleyici kariyerine devam edecek"

Rumen teknik direktör, "Razvan PAOK'taki büyüleyici kariyerine devam edecek" dedi.

Listede birçok isim var

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yerine gelecek isim merakla beklenirken Okan Buruk da yönetimin istediği isimler arasında. Guti Hernandez, Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’nın aday olduğu teknik direktörlük koltuğu için Çaykur Rizespor’da bu sezon başarılı bir performans sergileyen Okan Buruk da favorilerden biri hâline geldi ancak genç çalıştırıcı yönetimi kibarca beklemeye aldı.