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Sudan'da darbeyi yapan general Avad bin Avf istifa etti

Sudan'da darbeyi yapan general Avad bin Avf istifa etti

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevi bıraktığını Sudan devlet televizyonundan duyurdu. Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu. Yardımcılığına Orgeneral Kemal Abdulmaruf getirildi.

Öte yandan konseyin yetkilendirdiği Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, iç sorunları nedeniyle Sudan'a yapılan dış baskıların hafifletilmesi konusunda Arap büyükelçilerinden destek istediklerini belirtti.

ABD değişken durumlar var demişti

Bin Avf'ın bu kararı, ABD'den dün yapılan açıklamada "Sudan'da değişken durumlar var, yakından takip ediyoruz, şu anda bu konuda nihai bir değerlendirmemiz yok" ifadelerini akıllara getirdi.

Ne olmuştu?

Ordu'nun yönetime el koyduğu Sudan'da Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf, 30 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in görevden alındığını ve tutuklandığını açıklamıştı.  Ömer el Beşir'in ise ev hapsinde tutulduğu duyurulmuştu.

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