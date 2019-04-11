HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki darbeye ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki darbeye ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Burkina Faso Cumhurbaşkanı’nı ağırladı. Erdoğan basın toplantısında Sudan’daki darbe girişimi sorusunu cevapladı.

Erdoğan ikili görüşme sonrası basın toplantısına geçti. Basın mensupları Sudan'daki darbe girişimi sordu. Bunun üzerine "Malumunuz ben darbe ile gelmiş bir siyasetçi değilim" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Belediye başkanlığımdan beri sandıkla gelen ama darbeyle muhattap olan bir insanım. Darbenin ne olduğunu bilen birisiyim.

Bu dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin nasıl darbecilerle iş tuttuklarını da görüyoruz. Nasıl sandıkla gelenleri ipe götürdüklerini de görüyoruz. Sudan bizim köklü, tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke.

İlişkilerin devamından yanayız
Bu ilişkilerin devamından yanayız. Temennim odur ki, bir kardeşlik içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve demokratik süreci çalıştırmalıdır. Sudan'ın yaşadığı sıkıntıları da bilen birisiyim. Bütün bu ekonomik sıkıntıları aşmak suretiyle Sudan'ın farklı bir sürece girmesi gerekmektedir.

Darbe ciddi bir kan kaybıdır
Sayın Ömer Beşir evinde midir, başka bir yerde midir, bunla ilgili bir bilgi gelmemektedir. Barış içerisinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir. Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost, kardeş Sudan'ın muhattap olmasını doğrusu istemem."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange tutuklandı
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange tutuklandı
HDP'li Vekil Hüda Kaya'ya "Sessiz kaldın" fezlekesi!
HDP'li Vekil Hüda Kaya'ya "Sessiz kaldın" fezlekesi!
Migren nedir işte belirtileri ve tedavi yöntemleri
Migren nedir işte belirtileri ve tedavi yöntemleri
Ekrem İmamoğlu: Kinle, nefretle, tehdit ile işim olmaz
Ekrem İmamoğlu: Kinle, nefretle, tehdit ile işim olmaz
Simonyan'dan, Assange hakkında açıklama: Tüylerim ürperiyor
Simonyan'dan, Assange hakkında açıklama: Tüylerim ürperiyor
Mehmet Ekici'nin cezası belli oldu
Mehmet Ekici'nin cezası belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
YÖK'e bazı programlarda kontenjanların azaltılması teklifi
YÖK'e bazı programlarda kontenjanların azaltılması teklifi
IMF'den kripto para çıkışı sistemi sarsıyor
IMF'den kripto para çıkışı sistemi sarsıyor
23 Nisan'da İstanbul hava durumu yağmur var mı?
23 Nisan'da İstanbul hava durumu yağmur var mı?
Saadet Partisi'nin avukatı Fatih Erbakan'ı topa tuttu: Faiziyle ödedik
Saadet Partisi'nin avukatı Fatih Erbakan'ı topa tuttu: Faiziyle ödedik
Erdoğan'dan Meral Akşener kararı
Erdoğan'dan Meral Akşener kararı
Ankara 23 Nisan hava durumu nasıl yağmur var mı?
Ankara 23 Nisan hava durumu nasıl yağmur var mı?
6 aydır aralıksız dolar alan vatandaş bu kez şaşırttı
6 aydır aralıksız dolar alan vatandaş bu kez şaşırttı
23 Nisan'da okullar kaç gün tatil olacak
23 Nisan'da okullar kaç gün tatil olacak
Yorumlar 1 yorum