Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki darbeye ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Burkina Faso Cumhurbaşkanı’nı ağırladı. Erdoğan basın toplantısında Sudan’daki darbe girişimi sorusunu cevapladı.

Erdoğan ikili görüşme sonrası basın toplantısına geçti. Basın mensupları Sudan'daki darbe girişimi sordu. Bunun üzerine "Malumunuz ben darbe ile gelmiş bir siyasetçi değilim" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Belediye başkanlığımdan beri sandıkla gelen ama darbeyle muhattap olan bir insanım. Darbenin ne olduğunu bilen birisiyim.

Bu dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin nasıl darbecilerle iş tuttuklarını da görüyoruz. Nasıl sandıkla gelenleri ipe götürdüklerini de görüyoruz. Sudan bizim köklü, tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke.

İlişkilerin devamından yanayız

Bu ilişkilerin devamından yanayız. Temennim odur ki, bir kardeşlik içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve demokratik süreci çalıştırmalıdır. Sudan'ın yaşadığı sıkıntıları da bilen birisiyim. Bütün bu ekonomik sıkıntıları aşmak suretiyle Sudan'ın farklı bir sürece girmesi gerekmektedir.

Darbe ciddi bir kan kaybıdır

Sayın Ömer Beşir evinde midir, başka bir yerde midir, bunla ilgili bir bilgi gelmemektedir. Barış içerisinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir. Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost, kardeş Sudan'ın muhattap olmasını doğrusu istemem."