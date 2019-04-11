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Saadet Partisi'nin avukatı Fatih Erbakan'ı topa tuttu: Faiziyle ödedik

Saadet Partisi'nin avukatı Fatih Erbakan'ı topa tuttu: Faiziyle ödedik

Tahliye işlemleri gerçekleşirken Saadet Partisi binası önünde açıklama yapan avukat Fatih Beyazıt, Fatih Erbakan'ın şirketine faiziyle birlikte ödeme yaptıklarını belirtti.

"Faiz ödemesi Fatih Erbakan ile Mehmet Altınöz'ün şirketine yapıldı" diyen Beyazıt, "Ama buna rağmen bugün tahliye isteniyor" diye konuştu.

Partinin avukatı Fatih Beyazıt, parti önünde yaptığı basın açıklamasında "Pazar gününe kadar beklemediler. Yeni binamızın kira kontratını yaptık ancak şık olmayan bir şekilde bugün tahliye edilmesini istediler" dedi.

"Hukuki sürecimiz devam ediyor"

Beyazıt, "Binanın kirasının ödenmemesiyle ilgili bir uyuşmazlık var. Biz mülk sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz, onlarsa kiracı olduğumuzu iddia ediyorlar. Anlaşmazlık buradan kaynaklı ve bizim hukuki sürecimiz devam ediyor. Fakat bu süreçte başka bir binadaki yeni bir kira kontratını bugün imzaladık ve bunu karşı tarafa ilettik" dedi.

"Hayır biz tahliyeyi bugün itibarıyla istiyoruz" cevabı

Beyazıt, pazar gününe kadar süre istediklerine işaret ederek, "Biz pazar gününe kadar kendilerine taşınacağımızı söyledik. Ama bugün böyle bir işleme kalkışıldı maalesef. Buraya gelindiğinde, icra memurlarına ve karşı tarafın vekiline, 'Pazar gününe kadar zaten planımız var, biz buraya taşınacağız, pazar gününe kadar müsaade edin, taşıma işlemimize gerçekleştirelim' dediğimiz halde, maalesef avukat beyin, gerek Fatih Erbakan ve gerek Mehmet Altınöz ile görüşmeleri sonucunda olumlu bir cevap çıkmadı. 'Hayır biz tahliyeyi bugün itibarıyla istiyoruz.' denildi." diye konuştu.

"100 bin lira civarında faiz ödemesini gerçekleştirdik"

Kira alacağıyla ilgili daha önce ödeme yapıldığını aktaran Fatih Beyazıt, "Zannediyorum 400 bin lira asıl alacak çıktı, 100 bin lira civarında bir faiz ödemesini gerçekleştirdik. Buna rağmen bir tahliye gerçekleştiriliyor, bu anlamda alacakları yok. Asıl alacak avukatlık ücretleri ve icra masrafları. Faiz ödemesi Fatih Erbakan ile Mehmet Altınöz'ün şirketine yapıldı. Ama buna rağmen bugün tahliye isteniyor." dedi.

Altındağ'a taşınıyorlar

Partideki herhangi bir eşyaya haciz konulmadığını belirten Beyazıt, bunun tahliye olduğunu, taşınma işleminin 5-6 gün süreceğini ifade etti. Beyazıt ayrıca, yeni parti genel merkez binalarının, Altındağ ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Caddesi civarında olacağını belirtti.

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