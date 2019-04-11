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Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya çok sert "24 Nisan" yanıtı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya çok sert "24 Nisan" yanıtı!

Macron'un 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hadsizlik örneğidir" dedi.

Fahrettin Altun, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesi hadsizlik örneğidir." açıklaması yaptı.

Altun, Macron'un kararını, "Ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik" sözleriyle eleştirdi.

Bir tepki de Dışişleri'nden 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Kararın iki ülke ilişkilerini menfi şekilde etkilemesi kaçınılmazdır" denildi.

Açıklamada, "Kararı şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasında oy kazanmak adına Ermeni çevrelere yaranmaya çalıştığı belirtildi.

"Popülist bir lider olarak hatırlanacak"

"Tarihi siyasileştiren popülist bir lider olarak hatırlanacaktır" denildi. Kararın müttefiklik ilişkisiyle bağdaşmadığı söylendi.

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