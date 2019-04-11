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Ankara'daki köpek katliamında 3 kişinin serbest bırakılmasına savcıdan itiraz

Ankara'daki köpek katliamında 3 kişinin serbest bırakılmasına savcıdan itiraz

Ankara'da 16 köpeği zehirlediği öne sürülen 3 kişinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Cumhuriyet savcısı, 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesinde 3 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Ne olmuştu?

Ankara'da, önceki gece Batıkent semtindeki Turgut Özal Mahallesi'ne minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde zehirlenen sokak köpeklerinden 7'sinin Eryaman'da bir klinikte tedavisi sürüyor.

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