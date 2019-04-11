KHK'lı başkanlara mazbata verilmemesi krizi Diyarbakır'da protesto edildi

YSK’nın KHK ile ihraç edildikten sonra belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmeyeceği kararı Diyarbakır’da protesto edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi önünde oturma eylemi düzenlendi. Eyleme, HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları, Saliha Aydeniz, Remziye Tosun ve İmam Taşçıer ile Bağlar Belediyesi eş başkanları Zübeyde Zümrüt ve Zeyat Ceylan da katıldı.

"AİHM’e kadar götüreceğiz"

Diyarbakır Bağlar’da yüzde 71 oy alan ancak ihraç edildiği gerekçesiyle mazbata verilmeyen HDP’li aday Zeyyat Ceylan “YSK, seçme ve seçilme hakkımızı elimizden aldı. Biz bunu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz, aleyhimize sonuçlanırsa da AİHM’e kadar götüreceğiz” dedi.

Mazbata 2. olan adaya verilecek

HDP, YSK'nın Kanun Hükmünde Kararname'yle ile ihraç edilen belediye başkanlarına mazbata verilmemesi kararını Diyarbakır’da protesto etti. YSK kararına göre, yüzde 71 oy alan HDP’nin Bağlar Belediye Başkan adayı Zeyyat Ceylan yerine mazbata 2. olarak seçilen AK Parti adayı Hüzeyin Beyoğlu’na verilecek.

Polis, kalabalığın belediye binası önüne gitmesine izin vermedi.

HDP Genel Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklama ise şöyle: