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23 Nisan'da İstanbul hava durumu yağmur var mı?

23 Nisan'da İstanbul hava durumu yağmur var mı?

Çocukların tek bayramı olan 23 Nisan için artık geri sayım başladı. Çeşitli etkinlik ve törenlerde görev alan öğrenciler ise 23 Nisan'da İstanbul'da hava durumu nasıl olacaki yağmur yağacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji verilerine göre 23 Nisan'da yağmur yok fakat hava çok bulutlu olacak.

İSTANBUL'da 23 Nisan'da hava durumu nasıl olacak yağmur yağacak mı sorusu şu günlerde özellikle öğrencilerin gündeminde. 23 Nisan Çocuk Bayramı için çeşitli etkinlik ve gösterilerde görev alacak öğrencileri hava durumunu merak ediyor. İstanbul'da son meteoroloji bilgilerine göre 23 Nisan'da yağmur görünmüyor fakat güneş yüzünü ara ara gösterecek. 23 Nisan'da bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Öğlen saatlerinde güneş yüzünü gösterecek olsa da gün boyu bulutlu bir hava olacak sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. 

23 NİSAN ÖNEMİ: 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” çok büyük önem taşımaktadır. Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir

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