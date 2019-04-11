İYİ Partili Atakan Duran Tire Stadı'nın adını değiştirdi!

31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimde Millet İttifakı adayı olarak belediye başkanı seçilen İyi Partili Atakan Duran, Tire Belediyesi'nin inşaa ettiği stadın adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı olarak değiştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali desteğiyle Tire Belediyesi'nin inşaa ettiği ve dönemin Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in adının verildiği UEFA standartlarında inşa edilen 15 bin kişilik stadın ismi değişti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı oldu

31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimde Millet İttifakı adayı olarak belediye başkanı seçilen İYİ Partili Atakan Duran'ın göreve gelmesinin ardından toplanan belediye meclisi, ilk toplantısında stadın adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı olarak değiştirdi. Kararın tüm meclis üyelerinin kabulüyle alındığı açıklandı.



Ses, ışık ve görüntüde son teknoloji

4 Eylül 2015'te temeli atılan Tire Stadı'nın 60 milyon lirayı bulan yapım maliyetinin 46 milyon liralık kısmını İzmir Büyükşehir Belediyesi karşıladı. Bornova Doğanlar Stadı'nın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı ikinci stat olma özelliği taşıyan yeni Tire Stadı'nın çimlendirme çalışması 1.2 milyon TL'ye mal oldu. 4'e 6 boyutlarındaki iki skorboardun yanı sıra ses ve ışık sistemleriyle Tire Stadı, Türkiye'nin en modern spor tesislerinden oldu.

