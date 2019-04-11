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Diego Costa hakemi ana avrat sövdü sezonu kapadı

Diego Costa hakemi ana avrat sövdü sezonu kapadı

Atletico Madrid'in Barcelona'ya 2-0 yenildiği maçta kırmızı kartla oyun dışına gönderilen Diego Costa'ya 8 maç men cezası verildi.

Barcelona maçında hakem Gil Manzano'nun annesine küfür eden Diego Costa'ya 8 maç men cezası verildi.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Rekabet Komitesi, disiplin yönetmeliğinin 94 ve 96. maddeleri gereğince hakeme hakaretten 4 ve hakemin kart çıkarmasını önlemek için elle fiziki müdahalesinden dolayı da 4 olmak üzere Diego Costa'ya toplam 8 maç ceza verildiğini duyurdu.

Atletico Madrid Kulübünün, cezayı indirmek için bir üst kurul olan Temyiz Komitesi'ne başvuracağı bildirildi. Atletico Madrid, La Liga'nın bitimine 7 hafta kala lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Diego Costa, cezasında indirim olmaması halinde sezonu kapatacak.

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