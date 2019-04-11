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Julian Assange gözaltına alındı! Wikileaks efsanesinin son hali şok etti

İNGİLTERE polisi, Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange'nin gözaltına alındığını açıkladı, ünlü kaçak son haliyle şaşkına çevirdi.

İngiliz polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekvador Büyükelçiliğinde gözaltına alınan Assange'ın Londra merkeze götürülerek mahkemeye çıkarılana kadar bir süre gözaltında tutulacağı belirtildi.

Julian Assange'nin gözaltına alındığı ana ait görüntülerde bir hayli değiştiği, saç sakalının birbirine karıştığı gözlendi.

Assange'ı "Metropolitan Polis Servisi" gözaltına aldı

Yapılan açıklamada, "47 yaşındaki Julian Assange, Metropolitan Polis Servisi (MPS) yetkililerince Ekvador Büyükelçiliğinde bugün gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Assange Haziran 2012'de sığınma talebiyle Ekvador Büyükelçiliğine girmişti.

"İngiliz polisi uluslararası hukuku çiğnedi"

WikiLeaks tarafından yapılan açıklamada ise, İngiliz polisinin uluslararası hukuku çiğneyerek Assange'ı büyükelçilik binası içerisine girerek gözaltına aldığı bildirildi.

2012'den beri büyükelçilikte yaşıyordu

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

İşte Assange'nin gözaltına alındığı ana ait ilk görüntüler:

7 yıl boyunca hiç dışarı çıkmadan elçilikte yaşayan Assange, çökmüş ve yaşlanmış haliyle objektiflere böyle yansıdı. 

Assange neyle suçlanıyor?

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. 

İsveç mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador ise Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador internetini kesmişti

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti. 

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