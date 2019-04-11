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Kırmızı biber fiyatları 30 liraya kadar çıktı

Kırmızı biber fiyatları 30 liraya kadar çıktı

İSTANBUL halinde ne yüksek 20 liraya satılan kırmızı biber marketlerde 30 liraya kadar çıktı.

Mart ayının zam şampiyonu olan yeşil biberin tahtını kırmızı biber sollamaya başladı. Geçen hafta market fiyatı 20 TL olan kırmızı biberin kilogram fiyatı bazı marketlerde 30 liraya çıktı. Yani 1 hafta içerisinde kırmızı biberin fiyatına yüzde 50’ye yakın zam geldi.

Kırmızı biberin hal fiyatı ise  İstanbul Hali’nde 18 ile 20 lira arasında satılıyor. Üreticiler fiyatların yükselmesinin temel nedeninin ise ürün azlığından kaynakladığını söyledi.

Marketler 30 liraya satıyor
İstanbul halinde kırmızı biberin kalitesine göre 18-20 lira arasında satıldığını belirten İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Dayan "Marketlerde neden 30 lira onlara sormak lazım. ” dedi.

Fiyatlar düşmek için havaları bekliyor
Kırmızı biberin bu yıl az sayıda üretici tarafından ekildiğini belirten şu ifadeleri kullandı: "Bu durumun üzerine bir de gider maliyetleri, işçi maliyetleri, yakıt maliyetleri eklenince her şey yükseldi. Havaların ısınmasıyla bu artışın duracağını düşünüyoruz ve fiyatların gerilemesini bekliyoruz."

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