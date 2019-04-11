Yeni Kıdem Tazminatı fonu nasıl olacak çalışanların endişeleri neler?

Ancak bu açıklamalar çalışanları ve işçi sendikalarını tedirgin etti. Fonun tüm ayrıntıları Bakan Albayrak tarafından açıklanmadı ama çalışan kesim fonun işverenden yapılacak kesintiler ile çalışandan aldığı ücrete göre kesilecek ücetten ödeceği endişesini yaşıyor. Geçtğimiz yıllarda bu konu tekrar gündeme gelmiş sendikalar sokağa çıkmıştı.