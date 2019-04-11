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Yeni Kıdem Tazminatı fonu nasıl olacak çalışanların endişeleri neler?

Yeni Kıdem Tazminatı fonu nasıl olacak çalışanların endişeleri neler?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün yaptığı ekonomik reform paketinde kıdem tazminatları için fon oluşturulacağını ve bunun BES’le entegre olacağını duyurdu. Çalışanlar bu açıklama ile endişelenirken uzmanlar iş dünyasının fon istediğini söyledi.

Yeni Kıdem Tazminatı fonu nasıl olacak çalışanların endişeleri neler? - Sayfa 1

10 yıldır çalışan ve ve işverenler arasında tartılma konusu olan kıdem tazminatı fonu yeniden gündeme geldi. Uzmanları patronların kıdem tazminatını yük olarak gördüklerini ve bunun da devlet tarafından karşılanmasını istediklerini söyledi. Öte yandan dün açıklanan pekette BES zorunlu olurken Kıdem Tazminatı fonuna da entegre olacağı ifade edildi.

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Yeni Kıdem Tazminatı fonu nasıl olacak çalışanların endişeleri neler? - Sayfa 2

Ancak bu açıklamalar çalışanları ve işçi sendikalarını tedirgin etti. Fonun tüm ayrıntıları Bakan Albayrak tarafından açıklanmadı ama çalışan kesim fonun işverenden yapılacak kesintiler ile çalışandan aldığı ücrete göre kesilecek ücetten ödeceği endişesini yaşıyor.  Geçtğimiz yıllarda bu konu tekrar gündeme gelmiş sendikalar sokağa çıkmıştı.

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Yeni Kıdem Tazminatı fonu nasıl olacak çalışanların endişeleri neler? - Sayfa 3

BES'in bu kapsamda zorunlu tutulmaya çalışıldığını hatırlatan çalışanlar bu zorunluluk süresinin süreli mi yoksa emekli olana kadar mı süreceği konusunda açıklama yapılmadığına dikkat çekti.

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Yeni Kıdem Tazminatı fonu nasıl olacak çalışanların endişeleri neler? - Sayfa 4

Çalışan ve işçi tarafı fonun kurulması ile hak kaybına uğrayacaklarını belirterek fonun hayata geçmesi ile şu sorunları ortaya çıkacağını savundular: "Kıdem tazminatı işçi-işveren arasındaki bir ilişki olmayacak. İş güvencesi boyutu yok olacak. İşverenler tazminat ödemeyeceği için daha kolay işçi atabilecek.

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