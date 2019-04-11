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Merve Aydın kaç yaşında eşi Mehmet Akif kimdir aslen nereli?

Merve Aydın kaç yaşında eşi Mehmet Akif kimdir aslen nereli?

Survivor yarışması ile tanınan başarılı sporcu Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. 3 kez Survivor'a giden Merve Aydın aslen Ordu Mesudiyeli ve 29 yaşında. Mehmet Akif ile 2018 yılında evlenen Merve Aydın'ın eşi eski bir futbolcu. Peki Merve Aydın'ın eşi ne iş yapıyor, Mehmet Akif kimdir yaşı kaç?

3 kez Survivor'a katılan ve parkurlarda hırsıyla fırtınalar estiren yarışmacı Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve kiminle evli eşi kim soruları merak konusu oldu. 2018 yılında Mehmet Akif ile evlenen Merve Aydın aslen ordulu ve 29 yaşında. Merve Aydın'ın eşi eski bir futbolcu. Peki Merve Aydın'ın eşi ne iş yapıyor, Mehmet Akif kimdir yaşı kaç? 

Merve Aydın eşi Mehmet Akif ile evlenmeden önce 2 yıl sevgili kaldı. Merve Aydın gibi eşinin de mazisinde de sporla dolu bir hayat var. Mehmet Akif bir dönem yeşil sahalarda top koşturmuş bir futbolcu.

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamladı. Atletizme 14 yaşında Ortaokuldayken Süreyya Ayhan’dan etkilenerek adım attı. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu.

2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır.

Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

2014 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmayı 3. Olarak tamamladı. 2015 yılında Survivor All Star’da yarıştı ve finale kaldı.

Böylece 10 yılın En Başarılı Kadın  Survivor’ı oldu. 3 Temmuz’da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. Oldu. Merve Aydın son olarak Survivor 2018'in ünlüler takımında yer alıyor ve yarışmanın iddialı isimleri arasında bulunuyor.

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