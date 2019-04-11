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Asgari ücret net ne kadar 2019 AGİ brüt ücreti

Asgari ücret net ne kadar 2019 AGİ brüt ücreti

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret 2019 yılında ne kadar oldu sorusu çalışanların gündeminde. işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücret olan asgari ücret 2019 yılında ne kadar oldu, evli, 2 çocuklu, 3 çocuklu çalışan ne kadar AGİ alacak maaşın içinde mi?

Asgari ücret 2019 yılında ne kadar oldu , AGİ ödemesi maaşın içinde mi? Asgari ücret, Asgari ücrette yapılan yüzde 26 artışla brüt ücret 2 bin 558 TL’ye, net ücret de 2 bin 20 TL’ye yükseldi. Asgari ücretliler de diğer ücret geliri elde edenler gibi gelir vergisi ödüyor. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15. Ancak, asgari geçim indirimi (AGİ) yoluyla verginin bir bölümü iade ediliyor.

Asgari ücrete 2018 Ocak ayında yüzde 14,2 oranında zam yapılmıştı. Yapılan bu zam ile birlikte 2018 yılı brüt asgari ücreti 2 bin 209 lira, net ücret ise bin 603 lira olarak belirlenmişti.

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,00 TL
Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,59 TL
Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintiler
(01.01.2019 – 31.12.2019)

Brüt Ücret: 2.558,00 TL
Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL
Gelr Vergs Matrahı: 2.174,30 TL
Gelir Vergisi: 326,15 TL
Damga Vergisi: 19,42 T
Kesintiler Toplamı: 729,26 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,85 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil): 2.020,59 TL

Asgari Ücret: 2.558,00 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 396,49 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 51,16 TL
İşverene Toplam Maliyeti: 3.005,65 TL


Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR? : Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ? : Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR? : AGİ aldığınız net ücrete dahil değildir. Asgari Geçim İndirimi maaşınız haricindedir. 

AGİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NE OLUR? : AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir. İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.

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