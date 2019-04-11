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Ersun Yanal'la Fatih Terim'in imha planı hazır

Ersun Yanal'la Fatih Terim'in imha planı hazır

Pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi Fenerbahçe'de Ersun Yanal, ezeli rakibini kanatlardan vurmayı hedefliyor. Galatasaray'da Fatih Terim ise Fenerbahçe'yi prese boğacak.

Artık geri sayım başladı ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisine az bir zaman kaldı. Hem Ersun Yanal hem Fatih Terim galibiyet için kolları sıvadı. Teknik direktörler, futbolcuların, derbiye konsantre olmasını sağlayacak bir acil eylem planı belirledi.

Pazar günü derbide Galatasaray’ı konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile devam ettirdi. Sarı-Lacivertli takımın idmanında Teknik Direktör Ersun Yanal’ın taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdığı öğrenildi.

Galatasaray'ı kanatlardan vuracak
Yanal’ı özellikle kanat organizasyonları üzerinde durduğu sağda Dirar ve Ayew ikilisiyle, solda da Hasan Ali ve Moses ile akınlar geliştirten Ersun Hoca, rakip savunmanın dengesini bu şekilde bozup sonuca gitmeyi planlıyor. Soldoda tek forvet olarak ceza alanında gol ararken, Zajc ise forvet arkasında pas ve şutlarıyla etkili olmaya çalışacak.

Oyuncularına hücum emri verdi
Deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen oyuncularına aynı iç sahadaki maçlarda olduğu gibi hücum emri veren Terim, orta saha oyuncularının rakip ceza alana daha çok girerek şut çekmelerini istedi.

Fener'i presle boğacak
İleri uçta oynayacak olan oyuncuların da hücum presi rakip kale önüne kadar indirmeleri emrini veren tecrübeli çalıştırıcı, kırılgan F.Bahçe savunmasını hata yapmaya zorlamayı planlıyor.

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