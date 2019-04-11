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Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı

İhlas Haber Ajansı
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında yarın Bursaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında heyecan yarın, 13, 14 ve 15 Nisan'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bursaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu hafta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren müsabakalarda Beşiktaş ile Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor'u konuk edecek. 
Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle: 

Yarın 
20.30 Bursaspor - Trabzonspor 

13 Nisan Cumartesi 
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe 
16.00 Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor 
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir 

14 Nisan Pazar 
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü 
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa 
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor 
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray 

15 Nisan Pazartesi 
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Akhisarspor 

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