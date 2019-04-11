Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında yarın Bursaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında heyecan yarın, 13, 14 ve 15 Nisan'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bursaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu hafta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren müsabakalarda Beşiktaş ile Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 Bursaspor - Trabzonspor
13 Nisan Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe
16.00 Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir
14 Nisan Pazar
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
15 Nisan Pazartesi
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Akhisarspor