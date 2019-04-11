Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan temerrüd değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yaptığı yeni değişikliğe göre borçlunun herhangi bir borcunun temerrüde düşmesi, bankaya olan tüm borçlarının temerrüde düştüğü anlamına gelmeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK),Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklik yaptı.



Tebliğde yapılan değişiklik uyarınca, bankaların perakende alacaklar için temerrüt tanımı borçlu yerine “işlem bazında” uygulanabilecek. Tebliğin önceki halinde temerrüt tanımı borçlu yerine “işlem türü” bazında uygulanıyordu. Bu çerçevede, borçlunun herhangi bir borcunun temerrüde düşmesi, bankaya olan tüm borçlarının temerrüde düştüğü anlamına gelmeyecek.

Bankalar, derecelendirme notları veya havuzlarına ilişkin risk parametrelerinin değerlerini belirlerken, tahminlere, öngörülemeyen hata payını yansıtan bir ihtiyatlılık marjı ekleyecek. Yöntemlerin ve verilerin yetersiz olması nedeniyle öngörülemeyen hata payının daha büyük olduğu durumlarda söz konusu ihtiyatlılık marjı daha büyük olacak.

İşlem derecelerine veya havuzlara ilişkin risk parametrelerinin değerleri belirlenirken, THK’lar, işlem dereceleri veya havuzlarına göre, veri kaynaklarındaki gerçekleşmiş THK’ların basit aritmetik ortalaması esas alınarak tahmin edilecek. Daha önce bu hesaplama, temerrüde düşmüş tüm alacak tutarları ile ağırlıklandırılmış ortalama esas alınarak yapılıyordu.

Benzer düzenleme içsel dönüştürme oranı tahminleri için de gerçekleştirildi. Dönüştürme oranları, işlem dereceleri veya havuzlarına göre, her bir işlem derecesi veya havuzu için veri kaynaklarındaki gerçekleşmiş dönüştürme oranlarının basit aritmetik ortalaması esas alınarak tahmin edilecek.