HABER /  FENERBAHÇE

Kadıköy'de işkenceye son! Aziz Yıldırım'ın uygulamaları rafa kalkıyor

Kadıköy'de işkenceye son! Aziz Yıldırım'ın uygulamaları rafa kalkıyor

Fenerbahçe yönetimi tarafından Beşiktaş’a gösterilen misafirperverlik, Galatasaray’a da gösterilecek. Deplasman tribününde hoparlör olmayacak, sular kesilmeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı, en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanıyor.

Ali Koç'tan samimi adımlar
Ali Koç’un başkan seçilmesiyle ‘Sahada kora kor rekabet, rakibe saygı’ mottosunu benimseyen Fenerbahçe, bu ilkesini büyütme gayretinde. 20 yıldır Kadıköy’de ezeli rakibine maç vermeyen Sarı-Lacivertliler, bu serinin devam etmesini arzularken, tribün olaylarının bitmesi ve futbolun güzel yanlarının hafızalarda kalması için somut adımları attı. 

Ali Koç bu baskıyı kesinlikle yapmayacak
Akşam'ın aktardığı habere göre; Aziz Yıldırım döneminde deplasman tribününe büyük hoparlörler konulmuş, sular kesilmiş ve iki taraf arasında gerilim yaşanmıştı. Koç yönetimi, bu baskıyı kesinlikle yapmayacak.

Derbiler olaysız geçmişti
Bu sezon Kadıköy’de 1-1 sonuçlanan Beşiktaş derbisinde ezeli rakibini centilmence ağırlayan Fenerbahçe, Vodafone Park’taki maçta ise kötü olaylarla karşılaşmamıştı. Türk Telekom’da 2-2 biten G.Saray-F.Bahçe derbisinde de iki takım oyuncuları birbirine girmiş, sadece taraftarlar değil, yönetimler debirbirine düşmüştü. Buna son verilecek! 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Reform paketi sonrası gerilen dolar 11 Nisan'da daha sakin
Reform paketi sonrası gerilen dolar 11 Nisan'da daha sakin
Feyenoord'un genç yıldızı Zwarts Galatasaray'da oynamak isitiyor
Feyenoord'un genç yıldızı Zwarts Galatasaray'da oynamak isitiyor
Sudan'da Ömer El Beşir'e darbe girişimi
Sudan'da Ömer El Beşir'e darbe girişimi
Erol Bulut'tan sonra şimdi de Fenerbahçe bombası
Erol Bulut'tan sonra şimdi de Fenerbahçe bombası
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çok sert eleştiriler! Açtı ağzını yumdu gözünü
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çok sert eleştiriler! Açtı ağzını yumdu gözünü
Fikret Orman'dan seçim çağrısı
Fikret Orman'dan seçim çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
11 Nisan evde bakım parası yatan iller hangisi güncel liste
11 Nisan evde bakım parası yatan iller hangisi güncel liste
YSK kararı ile 4 ilçe belediye başkanı değişti
YSK kararı ile 4 ilçe belediye başkanı değişti
Sen Anlat Karadeniz 48. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 48. bölüm fragmanı
Kalsiyum bakımından zengin olan besinler
Kalsiyum bakımından zengin olan besinler
İtalyan meclisi 'sözde Ermeni soykırımı' önergesini kabul etti Ankara'dan sert tepki
İtalyan meclisi 'sözde Ermeni soykırımı' önergesini kabul etti Ankara'dan sert tepki
Savaşçı 70. bölüm fragmanı
Savaşçı 70. bölüm fragmanı
AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e erteledi
AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e erteledi
Kara delik nedir? Avrupa Güney Gözlemevi kara deliğin ilk fotoğrafını yayınladı
Kara delik nedir? Avrupa Güney Gözlemevi kara deliğin ilk fotoğrafını yayınladı
Yorumlar