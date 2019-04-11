Kadıköy'de işkenceye son! Aziz Yıldırım'ın uygulamaları rafa kalkıyor

Fenerbahçe yönetimi tarafından Beşiktaş’a gösterilen misafirperverlik, Galatasaray’a da gösterilecek. Deplasman tribününde hoparlör olmayacak, sular kesilmeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı, en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanıyor.

Ali Koç'tan samimi adımlar

Ali Koç’un başkan seçilmesiyle ‘Sahada kora kor rekabet, rakibe saygı’ mottosunu benimseyen Fenerbahçe, bu ilkesini büyütme gayretinde. 20 yıldır Kadıköy’de ezeli rakibine maç vermeyen Sarı-Lacivertliler, bu serinin devam etmesini arzularken, tribün olaylarının bitmesi ve futbolun güzel yanlarının hafızalarda kalması için somut adımları attı.

Ali Koç bu baskıyı kesinlikle yapmayacak

Akşam'ın aktardığı habere göre; Aziz Yıldırım döneminde deplasman tribününe büyük hoparlörler konulmuş, sular kesilmiş ve iki taraf arasında gerilim yaşanmıştı. Koç yönetimi, bu baskıyı kesinlikle yapmayacak.

Derbiler olaysız geçmişti

Bu sezon Kadıköy’de 1-1 sonuçlanan Beşiktaş derbisinde ezeli rakibini centilmence ağırlayan Fenerbahçe, Vodafone Park’taki maçta ise kötü olaylarla karşılaşmamıştı. Türk Telekom’da 2-2 biten G.Saray-F.Bahçe derbisinde de iki takım oyuncuları birbirine girmiş, sadece taraftarlar değil, yönetimler debirbirine düşmüştü. Buna son verilecek!