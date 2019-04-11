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AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e erteledi

AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e erteledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı." açıklamasında bulundu.

Brüksel'de düzenlenen Brexit Zirvesi sırasında, Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, AB ve İngiltere'nin Brexit'i 31 Ekim'e kadar erteleme konusunda anlaştığını duyurdu.

Bu "esnek ertelemenin" İngiltere'ye en iyi çözümü bulması için ilave 6 ay süre tanıdığına dikkati çeken Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı. 

AB'den İngiltere'ye 'Brexit süresini boşa harcama' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin 31 Ekim'e kadar AB'ye tam üye olarak tüm haklarını kullanabileceğini belirterek, "Uzatma tarihi beklediğim kadar esnek oldu. Belki beklediğimden biraz daha kısa ama en iyi çözümü bulmak için yeterli. (İngiltere'ye) Lütfen bu zamanı boşa harcamayın." çağrısında bulundu.

'AB'den en kısa zamanda ayrılmamız gerektiğine inanmayı sürdürüyorum'

İngiltere'nin AB ayrılma (Brexit) tarihinin 31 Ekim'e ertelendiği liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Birlik'ten bu tarihten önce de ayrılabileceğini söyledi. "Brexit'in en geç ekim sonuna ertelenmesini kabul ettim." bilgisini veren May, "AB'den bir anlaşmayla en kısa zamanda ayrılmamız gerektiğine inanmayı sürdürüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ülke, Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento, hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

Theresa May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı.

Tarafların kalıcı Gümrük Birliği'ni içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 12 Nisan'a ertelenmişti. May, Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep etmişti.

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