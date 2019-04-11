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Uluslararası Robot Yarışması Samsun'da başladı

Uluslararası Robot Yarışması Samsun'da başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 13. Uluslararası Robot Yarışması, Samsun'un ev sahipliğinde başladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Gürcistan, Ukrayna, Lübnan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gambiya, İran, Zambiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Yemen, Kazakistan, Cezayir, Romanya, Turks ve Caicos Adaları'ndaki 878 kurumdan 5 bin 999 yarışmacıya ait 3 bin 848 robot katılıyor.

Yarışma, lise ve üniversite öğrencilerinin bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesinin yanı sıra endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacını taşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması'nın 13'üncüsünün teması, "Yapay zeka uygulamaları" olarak belirlendi.

Yarışma, temalı, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino (hareketli robotlar), insansız hava aracı (mini drone), insansı robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla-çalıştır, yumurta toplama (caretta caretta) ve serbest proje olmak üzere 12 kategoriden oluşuyor. 

Yarışma, "robot.meb.gov.tr" adresinden canlı olarak yayınlanacak.


Tüm katılımcı kurumların robotları, yarışmanın yapıldığı Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu girişinde sergileniyor.

Son 7 yıldır TÜBİTAK iş birliğiyle yapılan organizasyonun paydaşları arasına bu yıl, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen TEKNOFEST de katıldı. 

Uluslararası MEB Robot Yarışması kapsamındaki yarışmalardan tasarla-çalıştır, yumurta toplama ve hızlı çizgi izleyen yarışmaları İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında da gerçekleştirilecek.

Yarışmayı kurallara uygun olarak yönetmek için üniversitelerin robot kulüplerinden 67 öğrenci hakemlik yapacak.

TÜBİTAK tarafından belirlenen 5 jüri üyesi, anlaşmazlıkları karara bağlayacak.

İki gün sürecek yarışmada dereceye giren ekiplere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dizüstü bilgisayar, başarı belgesi, madalya ve kupa verilecek.

TÜBİTAK tarafından yarışma kategorilerinde birinci olan yarışmacı ve danışman öğretmenlere kişi başı 2 bin 500'er lira olmak üzere toplam 7 bin 500 lira ödül verilecek. 

İkincilik ödülüne layık görülen öğrenci ve danışman öğretmene kişi başı 2 biner lira olmak üzere toplam 6 bin lira dağıtılacak. 

Kategorilerinde üçüncü olan yarışmacı ve danışman öğretmene de kişi başı bin 500'er lira olmak üzere toplam 4 bin 500 lira ödül sunulacak.

Tüm kategorilerde verilen toplam ödül miktarı ise 216 bin lira olacak.

Ödül töreni, Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda 12 Nisan'da gerçekleştirilecek.

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