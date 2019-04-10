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Ersun Yanal'ın derbi öncesi zor tercihi

Ersun Yanal'ın derbi öncesi zor tercihi

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal derbi onbirini şekillendirmeye başladı. Bazı mevkilerde kesin karını veren tecrübeli teknik adam bazı pozisyonlar için ise halen karar aşamasında...

Fenerbahçe'de Kale pozisyonu Ersun Yanal'ı düşündüren pozisyonlardan biri. Yanal, son haftalarda kaleyi devralan Harun ile derbilerdeki tecrübesi ile dikkat çeken Volkan arasında tercih yapacak.

Savunma bölgesi ise dizilimi en kesin mevkii olarak göze çarpıyor. Isla, Skrtel, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsünün derbide bozulmaması bekleniyor.

Bu arada Ankaragücü maçında sakatlık problemi yaşayan Isla ve Serdar Aziz'in önemli bir problemlerinin bulunmadığı ve takımla çalışmalara katıldıkları öğrenildi.

Derbide forması garanti isimlerden bir diğeri ise Mehmet Topal. Tecrübeli oyuncunun sarı lacivertlilerin önlibero pozisyonundaki vazgeçilmezi.

Mehmet Topal'ın yanında normalde Tolgay Arslan'ı tercih eden Ersun Yanal'ın derbide yapacağı seçim de merakla bekleniyor. Mehmet Ekici'nin yokluğunda Tolgay, Jailson, Zajc üçlüsünden ikisi Mehmet Topal'ın orta sahada partnerleri olacak.

Ofansif hattın sağında Dirar'ın forması da garanti. Sol kanada ise üç aday birden var. Ersun Yanal Ayew, Valbuena, Moses arasında tercih yapacak.

İleri uçta Soldado'nun görev yapması da kesin gibi.

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