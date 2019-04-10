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Yasir Subaşı'nden Fenerbahçe mesajı

Yasir Subaşı'nden Fenerbahçe mesajı

Ümraniyespor'da forma giyen Yasir Subaşı, sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönebileceğini söyledi.

Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da forma giyen tecrübeli sol kanat oyuncusu Yasir Subaşı, sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönebileceğini söyledi.

''Finale çıkacağımıza inanıyorum''
Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Yasir, "Ligde kalan 6 maçı da kazanmak istiyoruz. Play off'a kalırsak avantajlı olduğumuz düşünüyorum; çünkü eleme maçlarını iyi oynadığımızı Türkiye Kupası'nda gösterdik. Yarı final maçında Akhisar'a 1-0 yenildik; ama umudumuz çok kuvvetli, onları deplasmanda yenip, finale çıkacağımıza inanıyorum. Final oynamayı çok arzu ediyoruz" dedi. 


''Bu tarz bilgiler geliyor''
Fenerbahçe altyapısından yetişen Yasir Subaşı, sarı lacevertli kulübün teknik direktörü Ersun Yanal'ın yeni sezon için kendisini düşündüğü yönünde bilgi aldığını belirterek, "Bu tarz bilgiler geliyor; ama öncelikle bu sezonu en iyi şekilde bitirmek için uğraşıyorum. Gerek takım olarak gerekse de kişisel hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.'' dedi.

''Fenerbahçe'ye dönüşüm için her şeyin hayırlısı diyelim''
''Sezon sonunda elbette ki bunları düşüneceğiz.'' diyen Yasir, ''Fenerbahçe çok büyük camiaya, umarım istedikleri yere gelecekler. Zor bir sezon geçiriyorlar. Fenerbahçe'de oynamak her futbolcunun hayalidir bence. Planlanmış bir programım var. Umarım Ümraniyespor'la ligi en iyi şekilde bitirip, sonra yaz döneminde planlarımı uygulayacağım. Fenerbahçe'ye dönüşüm için her şeyin hayırlısı diyelim. Fakat şu anda Ümraniyespor'u düşünüyorum. Kulübüm ve benim adıma hayırlısı olacaksa inşallah her şey güzel biçimde gelişir" şeklinde konuştu. 

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