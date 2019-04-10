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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Mavi balina oyun değil siber saldırı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Mavi balina oyun değil siber saldırı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye ve dünyada onlarca çocuğun ölümüne neden olan Mavi Balina ve Momo'nun oyun değil siber saldırı olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen 13. Uluslararası Robot Yarışması programına katıldı.

Onlarca çocuğun ölümüne neden olan Mavi Balina ve Momo oyunlarını hatırlatan Ziya Selçuk, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı olarak hareket ettiklerini ve çalışmara başladıklarını söyledi.

Oyun değil siber saldırı
Bakan ölümlere neden olan oyunlar için şu ifadeyi kullandı: "Mavi Balina ya da Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunlar çeşitli kişilerin, kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır.”

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