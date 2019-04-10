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Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken İstanbul açıklaması!

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken İstanbul açıklaması!

31 mart Yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın dışında kalarak İstanbul'da kendi adayını çıkaran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan seçimle ilgili açıklama geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "YSK üzerinde şimdi ciddi bir psikolojik baskı oluşturmaya çalışıyorlar." dedi.Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karamollaoğlu, iktidarın, devletin bütün mekanizmalarını seçimlerde baskı aracı olarak kullandığını öne sürdü.

Artık seçim bitmiştir

Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçları için seçim kurullarına ve YSK'ye yapılan itirazlara ilişkin, "Bundan sonra yapılacak incelemeler seçimi etkilemez, bitmiştir. Sandık seçim listeleri ilan edilmiştir ve kesinleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Bazı itirazlarımız var

Saadet Partisi olarak seçim sonuçlarına itirazlarını meşru zemin içerisinde gerçekleştirdiklerini belirten Karamollaoğlu, "Bazı itirazlarımız seçim kurulları tarafından reddedildi. Yüksek Seçim Kuruluna kadar taşıdık. Şimdi elimizde bulunan bazı itirazlarımız var. Ben bunları tek tek saymayı doğru bulmuyorum çünkü neticelenmedi. Haklı olduğumuz kanaatindeyiz, hukuki delillerimizle birlikte seçim kurullarına gidiyoruz. Ümit ediyoruz ki biz buralarda istediğimiz neticeyi alırız. Şunu da görüyoruz YSK kurumları üzerinde illerde ve ilçeler de zaten var ama şimdi YSK üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Bütün bu çabalara rağmen hakimlerimizin adil kararlar vereceğini düşünüyorum." diye konuştu.

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