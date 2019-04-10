Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, sahasında Manchester City'yi 1-0 yenen Tottenham'da Harry Kane şoku yaşanıyor.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, sahasında Manchester City'yi 1-0 yenen Tottenham'da Harry Kane şoku yaşanıyor. İngiliz golcü, ikinci yarıda Fabian Delph'in müdahelesiyle sol bileğinden sakatlandı ve oyunu terk etti.

Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Harry Kane'in durumuyla ilgili "Bileği burkuldu. Aslında çok önemli bir sakatlık değil ama iyileşmesi için yeterli zaman yok. Belki de sezonun kalanında ondan faydalanamayacağız. Bizim için endişe verici" dedi.

Harry Kane; Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon attığı 22 golle takımın gol yükünü sırtlıyor.