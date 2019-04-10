Kıdem Tazminatı fonu nasıl işleyecek?

Çalışan ile işvereni kimi zaman karşı karşıya getiren Kıdem Tazminatı Fonu yeniden gündeme geldi. Uzmanları fonun çalışanlar için riskli olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomide Reform Paketini açıkladı. Pakette vergilerin tabana yayılması söz konusu için tüm çalışan ve işverenlerin gözü kıdem tazminatı açıklamasına çevrildi.

Albayrak saatler önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Vatandaşlarımızın kazançlarına göre kesinti oranlarının belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz.

5 yılda milli gelirin yüzde 10'u

Yeni yapıyla birlikte 5 yılda, sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz.”

Eski bakan'dan ortak akıl vurgusu

Kıdem tazminatları dair muamma yaklaşık 10 yıldır sürüyor ancak hükümet tarafından şu ana kadar atılmış bir adım yok. Berat Albayrak’tan önce en son kıdem tazminatı ile ilgili açıklamayı dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yapmıştı. Sarıeroğlu kıdem tazminatında sorunların oldu bittiye getirilmeden ortak akılla çözülmesi gerektiğini söylemişti.

Kıdem tazminatlarını kim karşılayacak?

Uzmanlar oluşturmak istenen kıdem tazminatı fonunun işsizlik fonuna benziyeceğini söyledi. Bu fonun kurulması haliden kıdem tazminatlarının artık işveren tarafından değil fondan karşılacağına dikkat çekildi.

İşten çıkarmalar kolaylaşacak

Fonla ilgili endişelerin olduğunu belirten uzmanları kıdem tazminatlarının fona devredilmesi ile işverenlerin daha kolay işten çıkarım yapacağına, 30 günlük ücret üzerinden hesaplanan tazminatın ise daha az günden sayılacağına işaret etti.

'Türk-İş: Kırmızı çizgi'

Geçtiğimiz günlerde Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay kamuoyunda tartışılan kıdem tazminatı söylentileriyle ilgili harekete geçtiklerini belirtilerek 1 Mayıs’ta ‘kırmızı çizgime dokunma' mesajı verileceğini söylemişti.

Uzlaşma imkansız

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konuyla ilgili, “TİSK’in temsil ettiği kesim dışında kalan birçok işveren işçiye kıdem tazminatı vermek istemiyor. Kıdem tazminatı fonuna sıcak bakan tek işçi konfederasyonuyuz ama bizim çözümlerimizle de işverenlerin beklentileri arasında ciddi fark var. Böyle bir tablonun olduğu yerde uzlaşının çıkması imkansız. Çünkü fonun kurulmasında işverenin tavrı ve tutumu son derece önemli.” açıklamasını yapmıştı.