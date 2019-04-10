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Kendisini yumruklatan genç iç kanamadan öldü

Kendisini yumruklatan genç iç kanamadan öldü

KAYSERİ'de, güç denemesi yapmak için, 3 arkadaşından karnına yumruk atmalarını isteyen Irak uyruklu Muhammed Kabak (26) iç kanama geçirerek, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 3 arkadaş, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, geçen hafta Kocasinan ilçesindeki Mimarsinan Parkı'nda meydana geldi. Organize Sanayi Fabrikası'nda işçi olarak çalışan Iraklı Muhammed Kabak, iddiaya göre 3 arkadaşından, çok güçlü olduğunu söyleyerek karnına yumruk atmalarını istedi.

Arkadaşlarının teklifini reddettiği Kabak, "Bana bir şey olmaz" diyerek, ısrar etti. Bunun üzerine 3 arkadaş, Muhammed Kabak'ın karnına sırayla yumruk attı. İlk 2 arkadaşının yumruğuna rağmen ayakta kalabilen Kabak, üçüncü arkadaşının yumruğuyla yere yığıldı. İhbar üzerine parka gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabak'ın dalağının patladığı ve iç kanama geçirdiği belirlendi.

Genç,  doktorların tüm müdahalalerine rağmen kurtarılamadı. Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilen Kabak'ın karnına yumruk atan arkadaşları ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

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