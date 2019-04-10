YSK'nın İstanbul kararı geçersiz oy sayımında fark kaç oldu

İSTANBUL 'da seçim sonuçlarıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. YSK’nın bugün AK Parti’nin yaptığı itirazı görüşülmesi beklenirken Yıldırım ve İmamoğlu arasındaki fark 14.094’e indi.

İSTANBUL 'da geçersiz oyların sayımıyla ilgili sonuç henüz netlik kazanmadı. Dün YSK 23 ilçede 51 sandık için yeniden sayım kararı verdi. CHP’li Canan Kaftancıoğlu Kaftancıoğlu, YSK'nın önceki gün verdiği İstanbul'da 51 sandığın yeniden sayılmasına ilişkin kararına değinerek, sayılması istenilen sandık sayısının 63'e çıktığını belirtti.

31 Mart seçimleri geride kalsa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı henüz netlik kazanmadı. AK Parti'nin itirazı sonrasında birçok ilçede oylar yeniden sayıldı. Sayımlar Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkı günden güne düşürse de henüz sonuç değişmedi.

Aradaki fark 13 bine iniyor

CHP tarafından yapılan açıklamaya göre; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 170 bin 523,Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 429 oy sahip. İkilinin arasındaki fark ise; 14.094. Aradaki farkın 13 bin olmasına 94 oy kaldı.

YILDIRIM VE İMAMOĞLU ARASINDAKİ FARK DÜŞTÜ Ekrem İmamoğlu 4 milyon 170 bin 523

Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 429

Fark; 14.094.

YSK İstanbul itirazlarını görüşecek

YSK'da bugün AK Parti'nin Büyükçekmece'ye yaptığı itirazın konuşulması bekleniyor. 31 Mart yerel seçim sonrası gözler YSK Başkanı Sadi Güven'e çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu'nda bugün AK Partinin itirazları değerlendirilecek.Özellikle İstanbul'daki seçimlere dair itirazların görüşülmesi ve Büyükçekmece'deki sürecin tamamlanması bekleniyor. YSK başkanı Güven, bugün hiçbir açıklama yapmadan makamına çıktı.

21 ilçede 63 sandıkta yeniden sayım!

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