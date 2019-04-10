HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Erdoğan, kurmaylarını topluyor! AK Parti'nin yerel seçim raporunda çarpıcı tespitler var

Erdoğan, kurmaylarını topluyor! AK Parti'nin yerel seçim raporunda çarpıcı tespitler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarıyla yapacağı toplantı öncesi hazırlanan yerel seçim raporunda çok çarpıcı tespitler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleşecek toplantıda genel başkan yardımcıları kendi alanlarına ilişkin seçim değerlendirmesini yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güvenoyu aldı

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; hazırlanan raporlarda, kazanılan ve kaybedilen belediyelerin analizleri yer alırken önemli tespitlere de yer verildi. Raporlarda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir defa daha güvenoyu aldığı belirtildi.

İttifaka olan destek korundu

İki parti liderinin birlikte çalışması ve özellikle ortak mitinglerin toplumda karşılık bulduğu kaydedildi. Bazı önemli belediyelerin kaybedilmesine rağmen ittifaka olan desteğin korunduğu ifade edildi.

Bölge halkından destek

Doğu ve güneydoğuda teröre karşı verilen mücadelenin bölge halkından destek gördüğü dile getirilirdi.

Sebze-meyve fiyatları 

Sebze-meyve fiyatlarındaki artışın oy oranlarını etkilediği kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da yeniden sayılan 51 sandıkta AK Parti ve CHP'ye çıkan oya bakın
Foto Galeri İstanbul'da yeniden sayılan 51 sandıkta AK Parti ve CHP'ye çıkan oya bakın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni partiyle ilgili gelişme Abdullah Gül kararını yakın çevresine söyledi
Yeni partiyle ilgili gelişme Abdullah Gül kararını yakın çevresine söyledi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına "İstanbul seçimi" talimatı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına "İstanbul seçimi" talimatı!
Dolar reform paketini bekliyor 10 Nisan sabahında kur gergin
Dolar reform paketini bekliyor 10 Nisan sabahında kur gergin
Kral Selman Arap NATO'su kuruyor
Kral Selman Arap NATO'su kuruyor
Nereden nereye! Soldado ikinci lig yolcusu
Nereden nereye! Soldado ikinci lig yolcusu
Fenerbahçe'de Neustadter defteri kapandı! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'de Neustadter defteri kapandı! İşte yeni takımı
ÖNCEKİ HABERLER
10 Nisan evde bakım parası 5 ilde yattı güncel sorgulama
10 Nisan evde bakım parası 5 ilde yattı güncel sorgulama
20 yıllık hasrete son ver kap primi
20 yıllık hasrete son ver kap primi
Polis haftası mesajları resimli kısa yeni tebrik sözleri
Polis haftası mesajları resimli kısa yeni tebrik sözleri
Ödem neden oluşur işte ödem atmak için yapılması gerekenler
Ödem neden oluşur işte ödem atmak için yapılması gerekenler
Galatasaray kar, Fenerbahçe zarar etti!
Galatasaray kar, Fenerbahçe zarar etti!
Nihan Yapıcı kaç yaşında Necmi Yapıcı'nın eşi kimdir ne iş yapıyor?
Nihan Yapıcı kaç yaşında Necmi Yapıcı'nın eşi kimdir ne iş yapıyor?
Beşiktaş Adem Ljajic için masaya oturuyor
Beşiktaş Adem Ljajic için masaya oturuyor
Astronotlar batarya değişimi için 3. kez harekete geçtiler
Astronotlar batarya değişimi için 3. kez harekete geçtiler
Yorumlar 10 yorum