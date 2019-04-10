Kremlin'den çok önemli S-400 açıklaması

Kremlin 'Rusya, 'Türkiye ile S-400 konusunda yeni bir anlaşma yapmaya açıktır, ayrıca Türkiye ile işbirliğini geliştirmek için fırsat arıyoruz' açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Rusya, Türkiye ile S-400 konusunda yeni bir anlaşma yapmaya açıktır. Rusya işbirliğini geliştirmek için fırsat arıyor" ifadelerine yer verildi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'nin Patriot hava savunma sistemleri satmaması halinde Türkiye'nin Rusya'dan ikinci bir S-400 hava savunma sistemi alabileceğine ilişkin açıklaması soruldu.

Peskov, "Rusya buna açık. Rusya bunun için gerekli olan teknolojik olanak ve becerilere sahip" yanıtını verdi.

Özel bir noktada olduğunu gösteriyor

Peskov, "Bu tip işbirliği, ilişkilerin gelişmesinde özel bir noktada olunduğunu gösteriyor. Bu, Türkiye konusunda da geçerli" dedi