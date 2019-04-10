Birlikte helikopter üretelim Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz öneri

Türkiye’den coğrafi olarak çok daha küçük bir ülke olan Güney Kore’de 50’ye yakın benzer helikopterin bulunduğunu ifade eden Boginskiy, "Bu alanı, geliştirilmeye müsait bir alan olarak görüyoruz. Ekipmanlarımızın özellikle orman yangınları ve kontrol edilemeyen yangınlarda yetkinliklerini gösterebileceklerini umuyoruz." diye konuştu.