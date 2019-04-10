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Komedyen Tolga Çevik, İstanbul oylarının yeniden sayılmasını ti'ye aldı

Komedyen Tolga Çevik, İstanbul oylarının yeniden sayılmasını ti'ye aldı

Ünlü komedyen Tolga Çevik, İstanbul'da oyların yeniden sayılmasıyla ilgili Twitter'da ilginç bir paylaşım yaptı.

Sandıklara yapılan itirazlardan dolayı oyların yeniden sayıldığı İstanbul'da gergin bekleyiş devam ederken, ünlü isimler de gündeme damga vuran bu süreci yakından takip ediyor.

Sosyal medya hesaplarından bu gelişmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan isimler arasına Tolga Çevik de katıldı.

"Katarlılar saymalı, Suudiler onaylamalı, Suriyeliler alkışlamalı"

Komedyen Çevik paylaşımında şunları söyledi:

Bence haklılar. Oylar tekrar sayılmalı, hatta Katarlılar saymalı, Suudiler onaylamalı, Suriyeliler alkışlamalı. Sonuçta İstanbul'da bizlerden fazla mülkleri var…

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