Meme kanserinde ilaç tedavisi nasıl olur başarılı sonuçlar için...

Hedefe yönelik ilaç tedavilerinin, meme kanserinin tedavisinde yoğun olarak kullanıldığını belirten Onkolojik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Özaslan, bu sayede başarılı sonuçlar elde edildiğini açıkladı.

Her 8-10 kadından birisinde görülen meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Meme kanseri, erken tanı olanağı mümkün olan kanser türlerinden biridir. 40 yaşından sonra her yıl çekilecek mamografi ile meme kanseri taraması yapılmaktadır.

Onkolojik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Özaslan, meme kanseri taramasının ücretsiz olarak yapıldığını anlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca 20 yaşından itibaren tüm kadınların kendi kendisine meme muayenesini öğrenmeleri gerekmektedir. Meme kanserinin yüzde 10-20'si kalıtsaldır. Kalıtıma neden olan genler tespit edilmiştir ve riskli hasta veya yakınlarında bu testleri yapmak mümkündür. Riskli hastalardan alınan kan örneklerinde genetik geçiş varsa tespit edilebilmektedir. Tespit edilmişse genetik danışmanlıkla gerekli önlemler alınabilmekte, böylece daha hastalık oluşmadan tedavisi yapılabilmektedir. Ayrıca meme kanseri dışında gelişebilecek kanserler için de risk edilebilmektedir."

Tedavisi nasıl gerçekleştirilir?

Genetik riski olmayan bireylerde de mamografi, ultrasonografi, magentik rezonans görüntüleme gibi yöntemlerde meme kanserlerinin çok küçük boyuttayken saptanabildiğini vurgulayan Özaslan, bu görüntüleme yöntemleri eşliğinde bölgeden iğne ile veya işaretlenerek parça alınabildiğini ifade etti.

İlaç tedavisi

"Hedefe yönelik ilaç tedavileri meme kanserinin tedavisinde yoğun olarak kullanılmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir." diyen, Prof. Dr. Özaslan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

Bu tedaviler hastalığın özelliğine bağlı olarak bazen ameliyat öncesi bazen de sonrasında kullanılmaktadır. Meme kanserinin tedavisinde ekip çalışması çok önemlidir. Teşhis ve tedavinin her aşamasında ekip çalışmasına ihtiyaç vardır."

"Alınan biyopsinin incelemesinden hastanın yaygınlığının tespitine, cerrahi, ışın ve ilaç tedavilerine kadar deneyimli ve uzman bir ekibin hastayı yönlendirmesi gereklidir. Meme kanseri en sık görülen kanser türü olmasına rağmen kansere bağlı ölümlerde daha arkalardadır. Bunun en önemli nedenleri arasında erken tanı olanağının, tedavi seçeneklerinin fazla olması kadar ekip çalışmasıyla elde edilen sonuçların daha iyi olması da vardır."