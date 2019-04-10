HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Aykut Işıklar evli mi eşleri kim Aykut Işıkların çocukları

Aykut Işıklar evli mi eşleri kim Aykut Işıkların çocukları

Ünlü ve sevilen gazeteci Aykut Işıklar'ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini şok etti. 70 yaşında olan gazeteci Aykut Işıklar neden öldü, hastalığı neydi soruları ise akıllara takıldı. Aykut Işıklar ölüm nedeni kalp krizi oldu. Daha önce 3 kez evlilik yapan Aykut Işıkları'ın Emre ve Güneş adında 2 tane oğlu vardır.

Ünlü gazeteci Aykut Işıklar 70 yaşında vefat etti, ölüm haberi başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Aykut Işıklar'ın ölüm sebebi kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Peki Aykut Işıklar'ın eşleri kim, kaç kere evlendi, çocukları kimdir? 

AYKUT IŞIKLAR HAYATINI KAYBETTİ: Ünlü gazeteci Aykut Işıklar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ünlü gazeteci Aykut Işıklar kaldırıldığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Ölüm haberinin ardından  Özgür Aras Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:

"Aykut Abi... Sende mi gittin! Hayatım da tanıdığın ilk magazinci. Bana katkıların, bugüne kadar desteklerin... Hakkını asla ödeyemem.... Mekanın cennet olsun..."

AYKUT IŞIKLAR KİMDİR: 1949 yılında İstanbul’da doğan Işıklar, Mimar Sinan Üniversitesindeki eğitimini yarıda bırakarak 1968 yılında Hürriyet gazetesinde gazeteciliğe başladı. 12 yıl Hürriyet’te çalışmıştır. Aykut Işıklar; özellikle 90'lı yıllardaki TV magazin programlarıyla tanınmış; Türk gazeteci, televizyoncu ve radyocu. Köşe yazarlığı, program yapımcılığı ve sunuculuk gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. İşte Aykut Işıklar biyografisi ve hakkında merak edilenleri…

AYKUT IŞIKLAR KİMDİR?

Türk basının en deneyimli magazincilerinden. Gazeteciliğe 1968 yılında Hürriyet'de başladı. 12 yıl bu gazetede çalıştıktan sonra Günaydın ve Tercuman'da ikişer yıl magazin Müdürlüğüne devam etti. 10 yıl Sabah'da çeşitli servislerde yöneticilik yaptı. Yazılı basında en son Akşam Gazetesi'nde 5 yıl boyunca köşe yazarlığı yaptı. HBB, ATV, Star TV ve Flash TV de program hazırlayıp sundu. Ayrıca Best, Klass, Alem ve İstanbul FM de radyoculuk yaptı. M1 TV ve İstanbul FM'e program hazırladı.

Aykut  Işıklar,  3  kere evlenmiştir.  1972 yılında  yaptığı  evliliğinden  Emre  (d.13 Haziran 1973) adında bir oğlu vardır. 1989 yılında evlendiği 3. Eşi olan Polonya, Poznanlı  eşi  Magoşa  (d.1959)  Hanım'dan  da,  adını  Sezen  Aksu'nun  koyduğu Güneş (d.1990) adında bir oğlu vardır.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım'la ilgili çok konuşulacak iddia!
Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım'la ilgili çok konuşulacak iddia!
Ali Koç: İyi ki varsınız! Siz varken Fenerbahçe yıkılmaz
Ali Koç: İyi ki varsınız! Siz varken Fenerbahçe yıkılmaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ikinci S-400 alırız açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ikinci S-400 alırız açıklaması
Pascal Nouma'ya Antalya'dan muhtarlık oyu çıktı
Pascal Nouma'ya Antalya'dan muhtarlık oyu çıktı
Meral Akşener'den itiraz süreçleriyle ilgili sert eleştiriler!
Meral Akşener'den itiraz süreçleriyle ilgili sert eleştiriler!
Kemal Öztürk'ten ezber bozan açıklamalar: CHP, AK Parti'nin fabrika ayarlarını kullanıyor
Kemal Öztürk'ten ezber bozan açıklamalar: CHP, AK Parti'nin fabrika ayarlarını kullanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Japonya'dan Devrim Muhafızları kararı
Japonya'dan Devrim Muhafızları kararı
Cedi Osman'ın 17 sayısı yeterli olmadı
Cedi Osman'ın 17 sayısı yeterli olmadı
Polis haftası mesajları resimli kısa yeni tebrik sözleri
Polis haftası mesajları resimli kısa yeni tebrik sözleri
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı
Dalay Lama Hindistan'da hastaneye kaldırıldı
Dalay Lama Hindistan'da hastaneye kaldırıldı
Çarpışma 17. bölüm 2. fragmanı
Çarpışma 17. bölüm 2. fragmanı
Aykut Işıklar neden öldü ölüm sebebi ne kaç yaşındaydı?
Aykut Işıklar neden öldü ölüm sebebi ne kaç yaşındaydı?
Oppo'nun yeni Reno serisi telefonları geliyor! İşte özellikleri
Oppo'nun yeni Reno serisi telefonları geliyor! İşte özellikleri
Yorumlar