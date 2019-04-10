Nihan Yapıcı kaç yaşında Necmi Yapıcı'nın eşi kimdir ne iş yapıyor?

Sevilen ve başarılı oyunculardan biri olan Necmi Yapıcı kimdir, kaç yaşında ve eşi Nihan Yapıcı kimdir soruları merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Necmi Yapıcı aslen İzmirli ve 47 yaşında. Daha önce 2 kez evlilik yapan Necmi Yapıcı kendi gibi oyuncu Nihan Yapıcı ile 2016 yılında evlendi.

Necmi Yapıcı kimdir, kaç yaşında ve kaç kere evlendi eşleri kim soruları merak konusu oldu. Sevilen oyuncu Necmi Yapıcı aslen izmirli ve 47 yaşında. Daha öncd 2 kez evlilik geçiren Necmi Yapıcı son olarak 2016 yılında kendi gibi oyuncu olan ve Seksenler dizisinde tanıştığı Nihan Yapıcı ile evlendi.

NECMİ YAPICI KİMDİR: Necmi Yapıcı, 18 Mart 1972 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Babasının adı Nezir, Annesinin adı Hacer'dir. İlk orta ve lise öğrenimimi İzmir'de tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesinde okurken, okul sahnesinde, Dünyalılar, Karlıdağ, Evlilik Oyunu adlı kısa oyunlarda seyirci karşısına çıktı. Aynı zamanda İzmir Devlet Tiyatrosun da Miğfer ve Çıtırköy adlı çocuk oyunlarında ve Maymun Davası adlı oyunda oynadı.

Öğrenci iken yaz tatillerinde İzmir Seferihisar da bulunan Teos Club adlı tatil köyünde animatörlük yaptı. 1995 yılı sonlarında İskenderun ve Antakya da kısa dönem askerlik yaptı.

Askerlik sonrası 1996 yılında okul arkadaşı Melek Şahin ile evlendi. Ve birlikte İstanbul'a taşındılar.

Çalıştığı anatçılardan Cihan Ünal, İstanbul'a ayak basar basmaz Tiyatrokare'de Oscar(1996) adlı oyunda rol almasına yardımcı oldu. Ardından ATV'de yayınlanan "Reyting Hamdi" (1996-1999) programının kadrosuna dahil oldu.

Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide "Yırttık abicim yırttık" sözüyle tanınan "Feridun Bitir" adlı karakteri oynayarak ünlendi. Daha sonra yine bir Birol Güven yapımı olan Sonradan Görme adlı TV dizisinde de gene Feridun ismi ile izleyici karşısına geçti.

Onlarca film ve dizide rol aldı. Bunun yanı sıra Ayrılsak da Beraberiz'in 25 bölümü, Dikkat Bebek Var'ın 26 bölümü başta olmak üzere çeşitli dizi ve reklam senaryoları yazdı. Reklam ve dizilerde yönetmenlik yaptı.

Necmi Yapıcı,1996 yılında okul arkadaşı Melek Şahin ile evlendi, Emre (d.2000) adlı bir oğlu vardır. 2001 yılında boşandı. İkinci kez evlendi ama onda da boşandı.