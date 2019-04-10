Ali İhsan Yavuz aslen nereli kaç yaşında eşi ve 4 çocuğu kimdir?

Seçimlerin ardından ekranda sık sık açıklamaları ile izlediğimiz Ali İhsan Yavuz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Ali İhsan Yavuz'un eşi kimdir soruları merak konusu oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Ali İhsan Yavuz aslen Trabzonlu. Evli olan Ali İhsan Yavuz'un 4 tane çocuğu vardır.

Türk siyasetinin sevilen isimlerinden biri olan Ali İhsan Yavuz son günlerin konuşulan ve merak edilen isimlerinden. Seçimlerin ardından sık sık açıklamaları ile ekranda gördüğümüz Ali İhsan Yavuz aslen Trabzonlu ve hukuk fakültesi mezunu.

ALİ İHSAN YAVUZ KİMDİR: Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 7 Temmuz 1969’da Trabzon Yomra’da doğmuştur. Baba adı Rafet, anne adı Emine’dir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Sakarya Müftülüğünde çalışmıştır. Serbest avukatlık yapmıştır.Sakarya Şairler ve Yazarlar Derneği Üyesidir. 24. 25. 26. ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevinde bulundu.

Az düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıdır.