HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Yeni partiyle ilgili gelişme Abdullah Gül kararını yakın çevresine söyledi

Yeni partiyle ilgili gelişme Abdullah Gül kararını yakın çevresine söyledi

Yeni parti iddialarıyla anılan Abdullah Gül'le ilgili kulis haberi Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan paylaştı. İddiaya göre Gül, yakın çevresine "Bir süre daha bekleyin" dedi.

31 Mart yerel seçim sonuçları AK Parti içinden çıkması beklenen yeni yapıya "dur" dedi. Seçim sonuçlarını değerleniren Abdullah Gül ve ekibi frene bastı. Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, yeni oluşumun kararını köşesinde paylaştı.

Babacan lider olacak

Abdullah Gül'e yakın kaynaklardan aldığı bilgileri aktaran yazar, yeni partide Ali Babacan'ın liderliği konusunda karar alındığını duyurdu.

Davutoğlu için iki seçenek

Gül'ün ekibinde Ahmet Davutoğlu için "Ya Babacan'ın liderliğini kabul edecek ya da gidip kendi partisini kuracak" görüşünün hakim olduğunu yazan Takan, yazısına şöyle devam etti:

Erteleme söz konusu

"31 Mart seçimlerinin hemen sonrası için hazırlık yapıyorlardı. Kaynağımdan aldığım bilgiye göre, Gül "Bir süre daha bekleyin" dedi. Hemen aklınıza şu soru gelebilir, "Gülcüler parti kurmaktan vaz mı geçiyor"?.. Hayır... Parti kurmakta kararlı görünüyorlar. Ancak bir erteleme söz konusu. Gelişmeleri yakından takip edecekler!..

Seyre göre bir deklarasyonla kamuoyunun karşısına çıkacaklar, AKP'ye, tespit ettikleri sorunları sıralayıp çözmesi için zaman tanıyacaklar. Ve sonra da sonbahar ayları içinde yeni partiyi ilan edecekler. Tabii bu onların planı!.. Ufukta bir erken seçim bekleyip beklemediklerini sordum, Kaynağım, "Yeni seçilen milletvekilleri özlük haklarını kazanmadan olmaz. En erken 2020 sonundan önce olmaz" yanıtını verdi. Abdullah Gül'ün yeni oluşumunda rolünü sorduğumda ise, "Cumhurbaşkanı adayımız olacak" dedi."

İlgili Haberler
Fatih Altaylı'dan flaş Ali Babacan ve yeni parti yazısı! Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan yeni parti için kolları sıvadı! Flaş CHP ve İYİ Parti iddiası Ahmet Davutoğlu yeni partiyi kuruyor mu eski danışmanı açıkladı
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına "İstanbul seçimi" talimatı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına "İstanbul seçimi" talimatı!
Dolar reform paketini bekliyor 10 Nisan sabahında kur gergin
Dolar reform paketini bekliyor 10 Nisan sabahında kur gergin
Kral Selman Arap NATO'su kuruyor
Kral Selman Arap NATO'su kuruyor
Nereden nereye! Soldado ikinci lig yolcusu
Nereden nereye! Soldado ikinci lig yolcusu
Fenerbahçe'de Neustadter defteri kapandı! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'de Neustadter defteri kapandı! İşte yeni takımı
20 yıllık hasrete son ver kap primi
20 yıllık hasrete son ver kap primi
ÖNCEKİ HABERLER
10 Nisan evde bakım parası 5 ilde yattı güncel sorgulama
10 Nisan evde bakım parası 5 ilde yattı güncel sorgulama
Ödem neden oluşur işte ödem atmak için yapılması gerekenler
Ödem neden oluşur işte ödem atmak için yapılması gerekenler
Gelinim Mutfakta sonuçları işte çeyrek altının sahibi
Gelinim Mutfakta sonuçları işte çeyrek altının sahibi
Galatasaray kar, Fenerbahçe zarar etti!
Galatasaray kar, Fenerbahçe zarar etti!
Beşiktaş Adem Ljajic için masaya oturuyor
Beşiktaş Adem Ljajic için masaya oturuyor
Diriliş Ertuğrul 143. bölüm 2. fragmanı
Diriliş Ertuğrul 143. bölüm 2. fragmanı
Ekrem İmamoğlu'ndan "Seçim tekrarına hazır mısınız?" sorusuna bomba yanıt!
Ekrem İmamoğlu'ndan "Seçim tekrarına hazır mısınız?" sorusuna bomba yanıt!
2019 üniversite sınavı ne zaman ÖSYM YKS oturum bilgileri
2019 üniversite sınavı ne zaman ÖSYM YKS oturum bilgileri
Yorumlar