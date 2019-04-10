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Nereden nereye! Soldado ikinci lig yolcusu

Nereden nereye! Soldado ikinci lig yolcusu

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Soldado'ya İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Real Zaragoza talip oldu.

Fenerbahçe'de Slimani ve Frey'in arkasında üçüncü golcü olarak sezona başlayan ancak Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle birlikte ilk 11'in değişilmez ismi olan Roberto Soldado için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Zaragoza talip oldu
Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli golcüye İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Real Zaragoza talip oldu.

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