20 yıllık hasrete son ver kap primi

Galibiyet primini kaldıran Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe deplasmanında alınacak zafer için bu kuralı rafa kaldıracak.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, galibiyet primini kaldırmıştı. Ancak Kadıköy'deki 20 yıllık özlemin sona ermesi halinde istisna uygulamaya karar verdi. Galibiyet halinde futbolculara özelprim verilecek. Miktarın minimum 5 milyon TL olması bekleniyor.

Teknik heyetten kart uyarısı

Sabah'ın haberine göre; Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda bu sezon Soldado ile itişmiş ve 90 dakika sonunda sahanın karışmasına neden olmuştu. Yeni Malatya ile kupa ve ligde oynanan maçlarda önce Kamara sonra Guilherme ile tartışan Belhanda, Fatih Terim'in yakın markajında. Terim, '90 dakika sahada 11 kişi kalmalıyız' vurgusu yapıyor.