HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Oppo'nun yeni Reno serisi telefonları geliyor! İşte özellikleri

Oppo'nun yeni Reno serisi telefonları geliyor! İşte özellikleri

Çinli teknoloji devi Oppo, yeni serisi için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. İlk olarak Çin'de tanıtılacak olan Reno model telefonlar 10 Nisan tarihinde sahne alacak.

Yeni bir telefon serisi hazırlığında olan Oppo, merakla beklenen Reno model telefonlarını çok yakında duyuracak. Söz konusu telefonların Snapdragon 710 ve Snapdragon 855 işlemcileri kullanacağı söyleniyor.

Oppo, Reno serisini 10 Nisan itibariyle Çin'in Şangay şehrinde tanıtacak. Bununla beraber global tanıtım 24 Nisan’da İsviçre’nin başkenti Zürih’te gerçekleşecek. Beş adet Reno serisi cihaz ise şu şekilde adlandırılacak: Oppo Reno Pro, Reno Plus, Reno Zoom, Reno Lite, ve Reno Youth.

Oppo Reno Zoom modelinin Snapdragon 855 yonga setine sahip olması beklenirken 6.5 inç boyutunda çentiksiz, OLED, full HD+ ekran ile geleceği söyleniyor. Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi okuyucusu da yer alacak. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak  modelin Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor. 

Cihazın kamera tarafına baktığımızda 48 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı ve 13 megapiksel çözünürlüğünde telefoto lens olmak üzere üç adet kamerayla geldiğini görüyoruz. Ön tarafta ise Oppo'nun klasikleşen tasarımı kızaklı sisteme sahip ön kamera yer alıyor. Bu kamera 16 megapiksel değerinde olacak. 4065 mAh bataryayla gelecek olan cihaz, VOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Büyükçekmece için harekete geçti
AK Parti Büyükçekmece için harekete geçti
Ankara'yı ayağa kaldıran hayvan katliamı
Ankara'yı ayağa kaldıran hayvan katliamı
Kuşadası’nda bıçaklanan travesti adliyeye sığındı
Kuşadası’nda bıçaklanan travesti adliyeye sığındı
Denizli'de cinayet sanığı cezaevinde kendini astı
Denizli'de cinayet sanığı cezaevinde kendini astı
Kartal ve Kadıköy'de seçimlerde usulsüzlük iddiasına soruşturma
Kartal ve Kadıköy'de seçimlerde usulsüzlük iddiasına soruşturma
AİHM'e Türk kadın yargıç
AİHM'e Türk kadın yargıç
ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe'de hava puslu
Göztepe'de hava puslu
Mesut Bakkal: Tek isteğim destek
Mesut Bakkal: Tek isteğim destek
Notbinary QA Danışmanı bir bir anlattı: İşte kodlamanın çocuklar için önemi
Notbinary QA Danışmanı bir bir anlattı: İşte kodlamanın çocuklar için önemi
Haluk Şahin, Ünal hoca takımın neferi
Haluk Şahin, Ünal hoca takımın neferi
Mezolift nedir ne işe yarar zararları var mıdır
Mezolift nedir ne işe yarar zararları var mıdır
2019 üniversite sınavı ne zaman ÖSYM YKS oturum bilgileri
2019 üniversite sınavı ne zaman ÖSYM YKS oturum bilgileri
Astronotlar batarya değişimi için 3. kez harekete geçtiler
Astronotlar batarya değişimi için 3. kez harekete geçtiler
Bizim Hikaye 65. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 65. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar