HABER /  FENERBAHÇE
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Galatasaray kar, Fenerbahçe zarar etti!

Anadolu Ajansı
Galatasaray kar, Fenerbahçe zarar etti!

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 81 milyon lira kar elde etti. Fenerbahçe Futbol AŞ ise aynı dönemde 102,2 milyon lira zarar etti.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019  döneminde  80 milyon 984 bin 234 lira kar elde etti.

Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında  154 milyon 792 bin 68 lira zarar etmişti. 

Fenerbahçe zarar açıkladı
Fenerbahçe Futbol  AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şirketin, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 102 milyon 238 bin 806 lira zarar ettiği bildirildi.

Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında  102 milyon 604 bin 253 lira zarar etmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş Adem Ljajic için masaya oturuyor
Beşiktaş Adem Ljajic için masaya oturuyor
Ekrem İmamoğlu'ndan "Seçim tekrarına hazır mısınız?" sorusuna bomba yanıt!
Ekrem İmamoğlu'ndan "Seçim tekrarına hazır mısınız?" sorusuna bomba yanıt!
Samsung'dan Galaxy modelleri hakkında flaş karar
Samsung'dan Galaxy modelleri hakkında flaş karar
Maltepe'de sandık görevlilerinden 122'si FETÖ bağlantılı iddiası
Maltepe'de sandık görevlilerinden 122'si FETÖ bağlantılı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimleri açıklaması: İptale götürür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimleri açıklaması: İptale götürür
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
ÖNCEKİ HABERLER
Mike Pompeo Çavuşoğlu'nun yüzüne söylemiş
Mike Pompeo Çavuşoğlu'nun yüzüne söylemiş
Şampiyonlar liginde ilk maçlarda zafer Tottenham ve Liverpool'un
Şampiyonlar liginde ilk maçlarda zafer Tottenham ve Liverpool'un
Çarpışma 17. bölüm 2. fragmanı
Çarpışma 17. bölüm 2. fragmanı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Çiçeklerin yaprakları neden eğilir işte toprak sulama yöntemi
Çiçeklerin yaprakları neden eğilir işte toprak sulama yöntemi
Söz 78. bölüm fragmanı
Söz 78. bölüm fragmanı
Oppo'nun yeni Reno serisi telefonları geliyor! İşte özellikleri
Oppo'nun yeni Reno serisi telefonları geliyor! İşte özellikleri
Notbinary QA Danışmanı bir bir anlattı: İşte kodlamanın çocuklar için önemi
Notbinary QA Danışmanı bir bir anlattı: İşte kodlamanın çocuklar için önemi
Yorumlar