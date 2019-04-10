HABER /  SAĞLIK
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Ödem neden oluşur işte ödem atmak için yapılması gerekenler

Ödem neden oluşur işte ödem atmak için yapılması gerekenler

Vücudun herhangi bir bölgesinde görülen şişliğe denen ödem, neden oluşur? Ödemi vücuttan atma yöntemleri nelerdir?

Tüketilen sıvı içecekler, vücudun doku ve yapılar arasındaki boşluklarında biriktiği zaman belirli bölgelerde meydana gelen şişmelerle beraber yüksek kan basıncı ya da kas ağrıları ile kendini gösterir.

Gün içerisinde uzun süre ayakta durur ya da oturursanız yer çekiminden dolayı vücudunuzun çeşitli bölgelerinde şişkinlikler görülebilir. Buna da ödem denir.

Ödem atmak için neler yapılmalı?

- Sağlık açısından da doktorlar tarafından önerilen egzersizler düzenli olarak yapılmalıdır.
- B grubundaki demir ve vitaminlerden oluşan besinlere ağırlık verilmelidir. - Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa tam tahıllar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve deniz sebzeleri gibi yiyecekleri tercih edilmelidir.
- Her gün en az 8-10 bardak su içmeye gayret gösterilmelidir.

Ödem söktürücü baharat ve içecekler:
Kekik - Maden suyu
Rezene _ Kahve
Tarçın - Yeşil çay
Zencefil - Kimyon
Nane- Zerdeçal

Ödem söken doğal karışım

Malzemeler: 1 su bardağı maden suyu
Yarım limon
Yarım elma
Yarım demet maydanoz
1 adet salatalık
1 tatlı kaşığı zencefil

Hazırlanış:  Malzemeleri mutfak robotunda geçirip gün içerisinde 1 defa olmak kaydıyla aç karna için.

SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş Adem Ljajic için masaya oturuyor
Beşiktaş Adem Ljajic için masaya oturuyor
Ekrem İmamoğlu'ndan "Seçim tekrarına hazır mısınız?" sorusuna bomba yanıt!
Ekrem İmamoğlu'ndan "Seçim tekrarına hazır mısınız?" sorusuna bomba yanıt!
Samsung'dan Galaxy modelleri hakkında flaş karar
Samsung'dan Galaxy modelleri hakkında flaş karar
Maltepe'de sandık görevlilerinden 122'si FETÖ bağlantılı iddiası
Maltepe'de sandık görevlilerinden 122'si FETÖ bağlantılı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimleri açıklaması: İptale götürür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimleri açıklaması: İptale götürür
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray kar, Fenerbahçe zarar etti!
Galatasaray kar, Fenerbahçe zarar etti!
Mike Pompeo Çavuşoğlu'nun yüzüne söylemiş
Mike Pompeo Çavuşoğlu'nun yüzüne söylemiş
Bizim Hikaye 65. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 65. bölüm 2. fragmanı
Şampiyonlar liginde ilk maçlarda zafer Tottenham ve Liverpool'un
Şampiyonlar liginde ilk maçlarda zafer Tottenham ve Liverpool'un
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
10 Nisan evde bakım parası 5 ilde yattı güncel sorgulama
10 Nisan evde bakım parası 5 ilde yattı güncel sorgulama
Çiçeklerin yaprakları neden eğilir işte toprak sulama yöntemi
Çiçeklerin yaprakları neden eğilir işte toprak sulama yöntemi
10 Nisan polis haftası mesajları resimli polis haftası sözleri
10 Nisan polis haftası mesajları resimli polis haftası sözleri
Yorumlar