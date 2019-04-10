Ödem neden oluşur işte ödem atmak için yapılması gerekenler

Vücudun herhangi bir bölgesinde görülen şişliğe denen ödem, neden oluşur? Ödemi vücuttan atma yöntemleri nelerdir?

Tüketilen sıvı içecekler, vücudun doku ve yapılar arasındaki boşluklarında biriktiği zaman belirli bölgelerde meydana gelen şişmelerle beraber yüksek kan basıncı ya da kas ağrıları ile kendini gösterir.

Gün içerisinde uzun süre ayakta durur ya da oturursanız yer çekiminden dolayı vücudunuzun çeşitli bölgelerinde şişkinlikler görülebilir. Buna da ödem denir.

Ödem atmak için neler yapılmalı? - Sağlık açısından da doktorlar tarafından önerilen egzersizler düzenli olarak yapılmalıdır.

- B grubundaki demir ve vitaminlerden oluşan besinlere ağırlık verilmelidir. - Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa tam tahıllar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve deniz sebzeleri gibi yiyecekleri tercih edilmelidir.

- Her gün en az 8-10 bardak su içmeye gayret gösterilmelidir.

Ödem söktürücü baharat ve içecekler:

Kekik - Maden suyu

Rezene _ Kahve

Tarçın - Yeşil çay

Zencefil - Kimyon

Nane- Zerdeçal



Ödem söken doğal karışım

Malzemeler: 1 su bardağı maden suyu

Yarım limon

Yarım elma

Yarım demet maydanoz

1 adet salatalık

1 tatlı kaşığı zencefil

Hazırlanış: Malzemeleri mutfak robotunda geçirip gün içerisinde 1 defa olmak kaydıyla aç karna için.