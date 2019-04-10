Çiçeklerin yaprakları neden eğilir işte toprak sulama yöntemi

Peyzaj Mimarı Özlem Özdemir Taş, bitkilerin beslenmesi için bir takım maddeleri havadan ve topraktan alabilmesi gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Çiçek dikdikten sonra toprak sulanmalı mıdır? sorusuna yanıt veren Peyzaj Mimarı Özlem Özdemir Taşi şu şekilde konuştu:

"Hangi bitki dikimi yapılırsa yapılsın mutlaka dikim işemeinden sonra cansuyu verimelidir. Bu işlem toprağı yumuşatarak köklerinin daha rahat hareket etmesini sağlar."

"Saksını büyüklüğüne ve bitkinin büyüklüğüne göre can suyu verilmelidir. Çiçekleriniz az su aldıklarında bunu hemen belli ederler. Yapraklarını eğmeye ve boyunlarını bükmeye başlarlar."

"Eğer bitkinizin yeni sürgünlerinin yaprakları solmaya başlıyor, büyümesi yavaşlıyor, yaprak renginde değişmeler ve dökülmeler oluyorsa çiçeğiniz susuz kaldığını size anlatmaya çalışıyor demektir. Çiçeğinizin kurumak züere olduğunu toprak yüzeyindekiş çatlamalardan, dal kurumalarından da anlayabilirsiniz.