Haluk Şahin, Ünal hoca takımın neferi

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın takımın neferi olduğunu belirterek, Spor Toto Süper Lig'de üçüncülüğe kilitlendiklerini söyledi.

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, yaptığı açıklamada Antalyaspor karşılaşmasında iyi futbol oynayarak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu sezon oyuncularımız büyük bir özveri örneği ortaya koyuyorlar. 46 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda da önemli bir adım attık" dedi.

"Yeni isimleri Türk futboluna sunmaya devam edeceğiz"

Şahin, göreve geldikleri günden beri fabrika ayarlarına dönme noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Biz göreve geldiğimizden beri fabrika ayarlarına dönmemiz gerektiğini söylüyoruz. Burası bir maden ve bu madeni bizim iyi işlememiz gerekiyor. Burası futbolcu tarlası ve burayı iyi ekerseniz verim alırsınız. Bunu biz ispatladık. Ama son yıllarda bu böyle değildi. Yerli ve yabancı oyuncularla yarışın içinde olmaya çalıştık. Zaman zaman 1 tane 2 tane oyuncu altyapıdan şans bulabildi. Biz bunu değiştirdik. Biz kendi oyuncularımıza güveniyoruz. Dışarıdan aldığımız oyuncularla da iyi bir harmanlama yapıp Türk futboluna sunmaya devam edeceğiz. Herkesinde takdirini kazandık o yüzden çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Takım bütçesini aşmayacağız"

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili olarak ise görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Şahin, "Hocamız, yönetimimiz ve transfer komitemiz sürekli olarak görüşüyoruz. Trabzonspor için doğru olanı yapmaya gayret ediyoruz. Bizim şu anda her bölgemizde 3-4 tane isim var. Bunlar için de a-b-c planlarımız var. Ekuban'ın mayıs ayına kadar sözleşmesi var. Bu oyuncuyla ilgili bir sorun yaşamayacağız. Ibanez ve Rodallega'nın sözleşmeleri bitiyor. Onlarla da oturup konuşacağız, eğer kulübün bütçesine uygun olursa devam edeceğiz. Anlaşamazsak ise yollarımızı ayıracağız. Kulübün çıkarları ön planda çünkü bizim koyduğumuz bir takım bütçesi var. Takımın bütçesi 15 Milyon Euro'yu aşmayacak. Böyle bir kararımız var. Biz oyuncularımızın hepsini seviyoruz çünkü bizde emekleri var. Buraya hizmet ediyorlar. Ayrılsak bile kırmadan dökmeden ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

"Ünal hoca takımın neferi"

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Teknik Direktör Ünal Karaman ile ilgili de konuşan Haluk Şahin, "Ünal hoca bizden biri, takımın neferi. Sözleşmesiyle ilgili onunla ne oturup konuşalım ki. Ünal hocayla transfer komitesinde oturuyoruz programlar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bursaspor maçı bizim için çok önemli bir maç"

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacakları Bursaspor maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Her nedense Bursaspor ile hep böyle zamanlarda karşılaşıyoruz. Onun için Bursaspor maçı bizim için çok önemli bir maç. Mutlaka puanla dönmemiz lazım. Üst basamaklarda yer almak istiyorsak mutlaka galip gelmemiz gereke bir müsabaka. Mutlaka zor bir maç olacak. Bursaspor'un oynadığı futbola baktığınızda bulunduğu yeri hak etmiyor. İyi bir takımları var. Bizim takımımız da rayında ve iyi gidiyor. Onun için de galip geleceğiz diye düşünüyorum."

"Yusuf ve Abdulkadir'i Avrupa Kulüpleri izliyor"

Haluk Şahin, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ü Avrupa kulüplerinin izlediğini belirterek, "İki oyuncumuz da izleniyor. İyi kulüpler izliyor. Bizim oyuncularımız çok değerli. Onları vereceğimiz kulüpler çok üst düzey olmalı. Hem Trabzonspor'u hem de Türk futbolunu tanıtmaları lazım. Başkanımız 'İyi paralar olursa vereceğiz' diyor. Alt sıralarda olan kulüplere vermeyeceğiz. Ciddi kulüplere gidecekler ve Trabzonspor'u tanıtacaklar. Teklifler de olabilir. Onlar bizim sözleşmeli oyuncularımız ve bizim bir de yönetim kurulumuz var. Yönetim oturur konuşur ve iyi bir teklif olursa neden olmasın" dedi.

"Üçüncülüğe kilitlendik"

Bu sezonu 3. sırada bitirmeleri halinde başarılı olacaklarını belirten Şahin, "En yakın olduğumuz takım Beşiktaş, onu yakalarsak ondan sonra ikinciliği konuşabiliriz. Alınmayan 21 puan daha var. Ligde neyin ne olacağı belli değil. 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Biz şu anda üçüncülüğe kitlendik. Üçüncü olalım ondan sonra ikinciliği düşünelim" ifadelerini kullandı.